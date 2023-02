Cuando parecía que estaba condenado a ser el tercer arquero de Newcastle y no ver acción, Karius puede jugar el partido más importante de la temporada.

En una jugada insólita, el arquero de Newcastle, Nick Pope salió del área a cortar una contra del Liverpool y se equivocó en el cálculo del tiempo y la distancia de la pelota, ahi es donde tomó la extraña decisión de lanzarse con las manos fuera del área y cortar el ataque de Salah.

En ese momento el árbitro del partido lo expulsó y se terminó el partido para Pope, pero no solo eso, el arquero de se perderá el siguiente juego de Newcastle y es nada más y nada menos que la final de la Copa de la Liga el domingo, el partido más importante del Newcastle en los últimos años.

La variante natural es el golero que ingresó en la derrota con el Liverpool, Martin Dúbravka, ex arquero de Manchester United, y ese es el problema, ya jugó con el United en la misma Copa de la Liga antes de ser cedido al Newcastle, y no podrá jugar la final, no es elegible.

Ahí es donde aparece la increíble oportunidad de Lloris Karius, el tercer arquero de Newcastle y que tuvo un paso por Liverpool que le marcó la carrera, porque jugó en aquella final de la Champions League que cometió tres errores que le costaron el título.

Ahora, si nada cambia en la semana previa a la final, el arquero tendrá su revancha, defendiendo el arco de las Urracas en el partido más importante de su historia reciente.

La horrible salida del arquero de Newcastle