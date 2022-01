La semifinal de la Supercopa de España con el clásico entre Real Madrid y Barcelona empieza a levantar temperatura. Es que desde el lado 'merengue' han desatado la polémica con un video donde le meten presión a los árbitros que tendrá el partido de este miércoles.

José Luis Munuera Montero será el árbitro del derbi, mientras que José Luis González González estará en el VAR. Y el cuadro 'blanco' decidió arremeter contra sus actuaciones donde habrían perjudicado al equipo a través de un informe que salió en Real Madrid TV. Aunque, el video tomó mayor dimensión una vez que salió en el programa El Chiringuito.

En la grabación, recuerdan un supuesto penal no cobrado de Gerónimo Rulli a Vinicius en un Real Madrid vs Real Sociedad donde Munuera fue protagonista junto a otro árbitro, Mario Melero López. A su vez, le destacaron otros "momentos surrealistas estando en el VAR" como es el caso de un Eibar vs Real Madrid donde rectificó una decisión del árbitro principal al darle gol al equipo 'armero'.

En tanto, con González González también hubo críticas al comparar ciertas acciones de mano no cobradas en favor de Real Madrid como una supuesta de Capa en un partido ante el Athletic Club y otra de Juan Miranda tras un remate de Militao en un duelo ante Betis.

Estos supuestos fallos han provocado que desde Real Madrid TV adviertan a los árbitros con el siguiente mensaje: "Esperemos que en esta ocasión no sean los protagonistas del partido". Una singular advertencia que calienta el clásico de Supercopa ante Barcelona, que definirá a uno de los finalistas.