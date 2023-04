En Bayern Múnich no hay solución ni con nuevo entrenador: "Cuanto más títulos perdemos..."

Parecía que la goleada ante Borussia Dortmund por Bundesliga podía encarrilar a un Bayern Múnich desestabilizado desde que decidió darle las gracias a Julian Nagelsmann. Sin embargo, en su segundo partido, Thomas Tuchel y sus dirigidos sufren su primer gran tropiezo al ser eliminados de la Copa de Alemania a manos del Friburgo. Y esto generó declaraciones entrecruzadas entre los protagonistas.

Es el tercer año consecutivo en que Bayern Múnich no puede alzarse con la Copa de Alemania. Lo empezaba ganando ante Friburgo con el gol de Dayot Upamecano, pero su rival lo dio vuelta con Höfler y Höler, éste último con un penal al minuto 95. Tuchel ya sufre su primer gran revés desde su llegada al club y sus jugadores también estallaron.

Una de las voces más crudas sobre esta eliminación de los Bávaros de la copa alemana fue Joshua Kimmich. "Al fin y al cabo, cuantos más títulos perdemos, más me cabrea. Ahora hemos perdido otro. Estamos eliminados", sentenció con frialdad. "¡Duele brutalmente! Sobre todo cuando ves cómo nos eliminaron los dos últimos años. El objetivo era claramente Berlín. En general, perdemos demasiados partidos después de ponernos por delante", opinó.

"Tienes la sensación de que con nosotros es demasiado poco, ¡demasiada poca pasión, demasiada poca emoción! Al final, no conseguimos decidir y ganar estos partidos", resumió un muy ofuscado Kimmich. Pero no fue el único en alzar la voz. Thomas Müller, todo un emblema del Bayern, fue más emocional y mostró su tristeza por la eliminación de copa.

"¡Duele mucho! En la delantera, tenemos que aguantar algunas preguntas. Nos faltó el ingenio, el último toque, la agudeza de los pases, a veces demasiado suaves, a veces demasiado duros, no perfectos, para que el jugador que llegaba tuviera remate. Así que no tuvimos muchas ocasiones importantes. Pero tenemos que tragar con eso", manifestó. Y agregó: "Esta noche nos espera una noche de mierda. Mañana será parecida: con un golpe así, en el que te quitan algo, porque el trofeo ya no está".

Tuchel no se escondió y fue crítico

Por su parte, Tuchel también habló y fue muy autocrítico con el partido del Bayern. "Tuvimos dos o tres grandes ocasiones en la primera parte. Luego recibimos un disparo lejano, eso siempre puede pasar. En los últimos minutos jugamos demasiado con las voleas". Y agregó: "Al final, es culpa nuestra. Eso también lo sabemos. Eso no lo hace mejor. Por supuesto que estamos muy decepcionados".

Bayern Múnich se queda sin una chance de título en esta temporada, pero aún sigue en carrera en las dos competencias más importantes. Está dos puntos arriba del Dortmund en la lucha por el título de la Bundesliga, mientras que espera por Manchester City en los cuartos de final de la Champions League.