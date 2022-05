La renovación de Kylian Mbappé con Paris Saint-Germain (PSG) ha sido, sin duda, una de las grandes noticias del año. El delantero francés ha rechazado la oferta multimillonaria de Real Madrid para permanecer en el Parc des Princes. Ahora la estrella explicó su decisión ante la prensa.

La extensión de contrato de Kylian Mbappé con PSG se hizo oficial este sábado 21 de mayo. El jugador, junto con el presidente Nasser Al-Khelaïfi anunciaron la continuidad del vínculo ante una multitud enardecida en el Parc des Princes en la previa del partido frente a Metz.

Mensaje para Real Madrid

"Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima".

Mbappé explicó la situación con sus derechos de imagen

"Los derechos de imagen estaban hablados en abril. Hemos hablado menos del aspecto deportivo que de otra cosa. Hemos hablado más de los derechos de imagen. Vamos a arreglarlo rápido con la selección porque hay una competición en breve que hay que ganar (el Mundial). Hay que cambiar el fútbol. El mundo del fútbol ha cambiado y vienen cosas. No demando grandes cosas. Quiero gestionar mi carrera como me corresponde y con los valores que yo he aprendido".

"No voy a revolucionar el fútbol. No es mi objetivo. Ya he tenido problemas en mi carrera. Es una cosa más simple. Antes del mes de marzo, había un artículo, decían que tenía problemas con Francia… El presidente ya habló. No he tenido problemas para arreglar el problema".

Dardo de Al-Khelaïfi a Tebas y LaLiga

"Merecemos respeto. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es lo más importante de todo. Después, las cosas que dice Tebas, no es mi problema. Puede tener miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Es algo bueno para nosotros. Estamos enfocados en nuestro club, nuestra liga y el mejor jugador del mundo. Yo no Escuchen al resto, estamos concentrados".

Brazalete de capitán

"Siempre he repetido que fue un error lo que dije hace tres años, las formas y el timing en los trofeos de la UNFP. El timing no era bueno. Ahora, después de tener más madurez en el terreno de juego, creo que me he ganado el respeto de mis compañeros y de mis adversarios. Después, respecto al proyecto, no hay que hablar de responsabilidad para desarrollarse en un proyecto. Ya he sido capitán, fue un día muy importante para el proyecto. Marquinhos, el capitán, merece su brazalete de capitán".

Influencia de Messi y Neymar

"Es un honor tener el interés de esos clubes. Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones. Después, creo que hablamos un poco, no mucho, como yo dije, es una decisión personal y ellos me dijeron que iban a respetar mi decisión".

Florentino Pérez

"Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente. Llegamos a un acuerdo para terminar los detalles del contrato".

Intento de salida en 2021

"Todo el mundo sabe que quise salir en verano y era la mejor decisión posible en ese momento. El contexto es diferente ahora. Es un contexto distinto. Conozco lo que puede aportar a mi país, es un país en el que sueño jugar. También hay una parte sentimental, que es mi país. El proyecto ha cambiado. Creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual".

Mbappé habló de la presión por tomar una decisión

"Fue una decisión difícil de tomar para mí, pero me refugié en mi fútbol para alejarme de la presión".

"Teníamos objetivos antes de la temporada y no tenía que responder. Por supuesto que ha sido una decisión difícil. Lo único que hice es refugiarme en el fútbol. También quise tomarme el tiempo necesario para anunciarla".

"Estoy en el PSG, era mi decisión y no tenía que convencerme nadie. Tomé mi decisión la pasada semana. Quería mantenerla en secreto. La tomé antes de la llamada de Florentino y quería hablar con él antes".

Toma la palabra Nasser Al-Khelaïfi

"Es un gran día para el PSG y para Francia. El sueño de Mbappé es ganar. Está aquí porque el PSG ofrece las mejores condiciones para lograr los objetivos. Nos estamos preparando para nuestro objetivo y hacer historia".

"Quiero agradecer a la familia, que es muy importante también. A todos los que han trabajado en su renovación. Que han creído en nuestro proyecto y en nuestra historia con Mbappé. Mucha gracias, Kylian"