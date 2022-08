Los grandes de Europa no pierden de vista a uno de los mayores talentos en ataque que hayan aparido en el viejo continente a lo largo del último tiempo. Erling Haaland tiene ‘heredero’ y la puja por sus servicios apunta a ser millonaria.

Manchester City disfruta de sus servicios, Real Madrid se lamenta no haberle podido fichar y en donde mejor explotaron su fútbol ya le tienen reemplazante. Una nueva puja se viene en el mercado de fichajes del fútbol europeo y tendrá como gran protagonista al delantero que ya ostenta el slogan de ser el ‘nuevo Erling Haaland’.

El noruego dejó un recuerdo imborrable en Salzburgo, donde lejos de lamentarse por su venta en enero del 2020 por una suma cercana a los 20 millones de euros, invirtieron rápidamente en nuevos talentos que ya son seguidos de cerca por el fútbol europeo. Un nuevo ‘Androide’ se viene y costará mucho más de lo que lo hiciese Haaland cuando el noruego pasase a la disciplina del Borussia Dortmund.

AS es quien asegura que los agentes de este esloveno de 19 años no paran de recibir llamados de los grandes luego de que Benjamin Sesko rompiese con todo ante Liverpool. Conscientes de como el amistoso ante los Reds demostró todo el potencial que ostenta esta torre de 1.94 metros, por Salzburgo empiezan a frotarse las manos con una venta que eso sí, no será inmediata.

Triplicando a Haaland

Ambos puntas manejan el mismo perfil, una potencia más que parecida y el estilo de ariete que tanto disfrutará Pep Guardiola en los próximos meses, pero el grupo Red Bull está decidido a sacar mucho más de que lo hiciese con Erling. Con Real Madrid, Atlético, Barcelona, PSG, Manchester United, Chelsea y Bayern de Múnich siguiendo de cerca de sus pasos, verano del 2023 apunta a ser la gran fecha para ver a Benjamin Sesko por las grandes ligas.

60 millones de euros para empezar la puja pedirá Red Bull por su última joya y por un delantero que seguirá aumentado las posibilidades del proyecto de cantera que se toma Salzburgo desde hace una década. Sesko, el ‘nuevo Haaland’ que saldrá de Austria por hasta tres veces más de lo que lo hiciese Erling.