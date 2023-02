La Premier League sigue en sus investigaciones y decisiones alrededor del caso Manchester City, donde no solo preocupa el hipotético final de la era Pep Guardiola. Erling Haaland supone otra de las grandes aristas en un escenario de sanciones donde el conjunto citizen y la estrella del fútbol noruego generan tanto preguntas como respuestas en el Reino Unido.

Repasemos rápidamente. Desde la Premier League han denunciado como tras el final de una investigación de cuatro años donde se encontraron irregularidades financieras del Manchester City en nueve temporadas, fueron violadas más de 100 normas del torneo por parte de un club que ahora se pone en manos de los abogados y que buscará, sin la posibilidad de apelar, evitar esas sanciones tanto deportivas como económicas que pueden dejar todo bloqueado por el Etihad.

Mientras se especula con lo que podría hacer Pep Guardiola en caso de que se confirme todo en la Comisión Independiente de la Premier League, medios como The Athletic o The Sun ya avisaron que el catalán se irá si hay culpabilidad, otro de las grandes interrogantes pasa por el futuro de un Erling Haaland que no olvidemos, tiene apenas 7 meses como jugador de los Skyblues.

¿Sin motivos para seguir?

Haaland eligió al Manchester City por encima de clubes como Real Madrid por dos motivos. El primero pasaba por unir caminos con el propio Guardiola y el segundo por el proyecto deportivo de un club que desde hace más de una década ofrece la posibilidad de campeonar en Premier, Liga de Campeones y donde el nórdico, a diferencia del Bernabéu, sería primera espada en ataque.

“Era natural experimentar la Premier, el City, y claro, experimentar lo que es ser entrenado por Guardiola, eso es también muy importante”, palabras de su agente, Rafaela Pimienta, días atrás en AS para explicar los motivos que llevaron a Haaland a escoger una camiseta skyblue donde por supuesto y si se cumplen los escenarios planteados desde The Athletic, ni Pep o el proyecto deportivo seguirán como los conocemos en este momento.

En Inglaterra todo se encuentra colapsado por el futuro del DT, pero Haaland supone otro de los grandes interrogantes a resolver en caso de que la Comisión Independiente de la Premier League encuentre culpables y sanciones al equipo del Etihad. Por 2024 recordemos, su representante no negó la activación de una cláusula de recisión que llega a los 200 millones de euros. ¿Se queda Manchester sin los dos?