Mayo de 2016. En Mandelieu, costa del sur de Francia, se realiza un partido benéfico entre varios jugadores y exfiguras del fútbol. Uno de ellos fue David Ginola, quien supo estar en la selección de Francia y jugó para grandes como PSG y Tottenham, entre otros. Durante este encuentro sufrió un infarto, que le cambió la vida.

Durante una entrevista con el diario The Sun, Ginola recordó ese momento, el más complicado de su vida, donde reveló que estuvo "ocho minutos muerto". "Cuando estás inconsciente, estás en una encrucijada y hay dos caminos: la vida o la muerte", afirmó. En aquel momento, un futbolista le salvó la vida.

Ginola quedó inconsciente en pleno partido, pero fue el jugador del Evreux 27, Frédéric Mendy, quien le practicó una reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediatamente para salvarlo de la muerte. "Los médicos dijeron que si Mendy no hubiera actuado tan rápido y realizado la RCP durante más de ocho minutos, habría muerto o me habría quedado en estado vegetativo", aseguró.

Su vida dio un vuelco inmediato con este infarto. En primer lugar, ahora se sumó a una campaña para concientizar y explicar cómo se hace una RCP. "¿Por qué elegí la vida? No lo sé, porque estaba inconsciente. Pero soy un luchador", manifestó el ex PSG. Pero no fue el único cambio que provocó ese feo momento.

Fue ese mismo día, cuando sufrió el infarto, que conoció a su actual pareja y madre de su hija de cinco años, la modelo Maeva Denat. "La vida a veces te trae regalos cuando menos lo esperas (...) Cuando miro a mi hija, me doy cuenta de que ella no estaría allí si yo no decidiera vivir. Eso me llena de alegría, pasión y cariño porque es una niña increíble que me da alegría. A veces me hace llorar", sentenció.