Barcelona cuenta con una de las plantillas con mayor proyección de juveniles en toda Europa. Asombra el nivel de ciertos protagonistas jóvenes que se han colado en el primer equipo y no han decepcionado para nada. A tal punto de que también se han destacado en la selección de España.

El futuro dirá qué sucederá con ellos, pero mientras tanto disfrutan de lo que es su gran presente. Aunque, en el caso de Pedri González, lamentablemente está fuera de los terrenos de juego debido a una lesión y recién volvería para 2022. De cualquier manera, goza de la miel de los triunfos que ha obtenido en su corto tiempo en el primer equipo 'culé'.

Es que Pedri ha sido el reciente ganador del premio Golden Boy, que entrega el diario Tuttosport. Y en una entrevista con este medio, ha sorprendido con una revelación sobre la historia que lo tuvo muy cerca de jugar al Real Madrid. Y lo peor para todos los barcelonistas es que asegura que "no hubiese rechazado" jugar en el conjunto 'merengue'.

La historia es conocida. El joven mediocampista hizo pruebas en Real Madrid hace algunos años. "Con 15 años me llamaron para una prueba, y ese día hubo una nevada enorme y hubo que aplazarla. Al día siguiente, en la categoría 'Cadete A', hice un entrenamiento ligero, luego entrené con otro equipo, y nuevamente con los Cadete A. Igual ya tenían su idea sobre mí y tuve que regresar a Tenerife", contó.

Lo llamativo es que esa gran nevada la atribuyen a una persona desde arriba. "¿Dicen que la nevada fue culpa de mi abuelo? Falleció antes de que yo naciera y me contaron que, desde ahí arriba, algo hizo. Yo lo creo. Sin embargo, yo no habría rechazado al Madrid. Las oportunidades hay que cogerlas como sea. Digamos que pasó algo, una rara combinación de circunstancias negativas, y al final fueron ellos los que no me quisieron fichar. Nada pasa por nada y yo tuve mi segunda oportunidad en el club de mi vida (Barcelona)", sentenció.