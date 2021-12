Una de las grandes falencias que tiene Barcelona por estos momentos es el gol. El conjunto catalán carece de goleadores en esta temporada y eso es algo que Xavi Hernández quiere cambiar. Ya se lo hizo saber a los directivos 'culés' y hasta habría sugerido al delantero que hay que ir a buscar: Edinson Cavani.

Desde hace semanas, el nombre de Cavani ronda por el Camp Nou. En un primer momento, se conoció que el uruguayo tenía intenciones de fichar por Barcelona, tras su poca participación en Manchester United en esta temporada. Pero ahora todo apunta a que su llegada habría sido un pedido especial del propio Xavi.

Según informa el diario AS, el delantero favorito de Xavi es Edinson Cavani y se lo hizo saber a los directivos para que puedan ficharlo para enero. De hecho, cuando Mateu Alemany, director de fútbol de Barcelona, viajó a Manchester para buscar la llegada de Ferran Torres, también preguntó por el uruguayo en el 'United'. Y las primeras sensaciones fueron satisfactorias.

El citado medio asegura que los primeros contactos por el delantero charrúa fueron positivos: está dispuesto a rebajarse el sueldo alto que tiene en el conjunto de Old Trafford, con tal de apoyar la reestructuración del Barça, pero siguiendo las líneas del límite salarial. Ahora, resta negociar con Manchester United, a quien habrían ofrecido una cesión por seis meses abonando una modesta suma de dinero y habrá que ver qué sucede en junio una vez que se quede con la ficha en su poder.

¿Qué tiene que pasar para que Cavani fiche por Barcelona?

Según AS, Barcelona antes de poder fichar, necesita liberarse de algunos futbolistas para tener mayor aire en cuanto a la masa salarial. En este sentido, hay tres futbolistas a los que se le daría salida: Samuel Umtiti, Philippe Coutinho y Sergiño Dest. En los dos primeros nombres, no se descarta incluso que se les rescinda el contrato en caso de que no puedan llegar a un acuerdo para que sean negociados en enero, mientras que por el estadounidense esperan por una transferencia.