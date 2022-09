Otro futbolista con pasado en Inter de Milán y campeón de Italia con los 'nerazzurri' decide retirarse. El defensor central italiano Andrea Ranocchia decidió ponerle punto final a su carrera profesional. A sus 34 años y tras haber rescindido su contrato recientemente con Monza ha decidido hacer el anuncio.

Ranocchia había terminado su contrato con Inter en junio pasado y firmó con el Monza, equipo recién ascendido a la Serie A. Sin embargo, tras dos meses en este club, rescindió su contrato tras sufrir una fractura de peroné y luego de haber jugado sólo 138 minutos en este equipo.

Por la cabeza de este jugador de 34 años ya merodeaba la idea del retiro. Si bien la lesión le suponía varios meses de ausencia, las razones de su retiro se las debe a sus sensaciones dentro del campo de juego, algo que había cambiado recientemente. "El último año y medio no fue fácil (...) La pasión por el fútbol ha ido bajando", confesó en un video de 20 minutos publicado en sus redes.

“Les doy las gracias a todas las personas que encontré en mi camino, todos me han dado algo y yo he dado todo lo que pude”, dijo. Y agregó: "Les doy las gracias a Galliani y Berlusconi, que me ofrecieron un muy buen contrato y me dieron confianza".

Al final, su etapa en el fútbol profesional se fue apagando con el correr del tiempo y estos últimos meses lo llevaron a tomar esta decisión. "No volveré a jugar, no es lo que quiero. Disfrutaré de otras cosas. Nos veremos por ahí", sentenció.

Andrea Ranocchia, de 34 años, fue campeón de la Serie A 2020-21 con Inter, además de dos copas Italia y una Supercopa local. Jugó 12 años en el conjunto 'nerazzurri', aunque también estuvo en Arezzo, Bari, Genoa, Sampdoria, Hull City y, recientemente, Monza.