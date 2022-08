Fue uno de los primeros jugadores que no fue tenido en cuenta durante la pretemporada, pero al final, se quedará en Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain sigue buscando nuevos fichajes para poder complacer las pretensiones de Christophe Galtier. El nuevo entrenador adelantó que espera por más nombres para su plantilla para ir en busca de los objetivos de esta temporada. Sin embargo, más allá de esta idea, a la directiva parisina también le está costando poder prescindir de ciertos futbolistas que no son tenidos en cuenta.

En este sentido, uno de los nombres que más ha llamado la atención, puesto que todavía sigue en el club es el español Ander Herrera. Fue uno de los primeros nombres que decidió 'borrar' el director técnico Galtier y también el asesor deportivo del fútbol profesional masculino, Luis Campos. Sin embargo, al no contar con ofertas para que pueda salir, permanecerá en la plantilla.

PSG ha fichado varios mediocampistas como Vitinha y Renato Sanches, a la espera de que se pueda cerrar lo de Fabián Ruiz. Sin embargo, no ha podido prescindir de los que no son tenidos en cuenta, entre los que se encuentra Herrera, quien no tiene intenciones tampoco de salir de París, según ha revelado el diario Le Parisien. El futbolista es feliz en la capital francesa y espera poder ganarse un lugar en el centro del campo así tenga que pelear de atrás.

La situación de Ander Herrera ha sido clara desde principios de mercado con la llegada del dúo Luis Campos-Galtier. De hecho, el entrenador ni siquiera lo llevó a Japón para la gira de amistosos de pretemporada y no ha estado concentrado para la Supercopa de Francia ni para el inicio de la Ligue 1 ante Clermont. A esto se le suma que el jugador se está entrenando con un grupo reducido de futbolistas prescindibles como son los casos de Julian Draxler, Rafinha y Layvin Kurzawa, entre otros.

A Ander Herrera no le han salido oportunidades en el mercado, más allá de algún interés que hubo de Athletic Club de Bilbao, pero que al final no han efectuado ofertas. Ante esto situación, PSG lo dejará quedarse, a sabiendas igual de que sus oportunidades en el primer equipo serán casi nulas.