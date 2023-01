"Cuando me dicen 'vas a jugar Primera RFEF (Tercera División)', es que yo no lo veo así. Voy a jugar al Dépor. Es que es el Deportivo (La Coruña), no es Primera RFEF". En esa frase se puede resumir el gran motivo que tuvo Lucas Pérez para dejar la Primera División de España y decidir ayudar al club de sus amores a volver a los primeros planos. Actualmente, Deportivo La Coruña está en Tercera División, pero este delantero de 34 años decidió hacer este acto de amor del que todo el mundo habla.

El fútbol produce sensaciones difíciles de explicar. Sin embargo, Lucas Pérez ha cometido el acto de amor más increíble del último tiempo. Hacia el año 2014 pudo cumplir su sueño de jugar en el Deportivo La Coruña, el club del cual es aficionado de joven, pero que actualmente pasa por un duro momento y está en la Primera RFEF, Tercera División del fútbol español.

El Dépor supo ser uno de los equipos más fuertes y temibles de España a fines de los '90 y principios de los 2000. Supo ser campeón de LaLiga de España y hasta llegó a instancias decisivas de Champions League en aquel entonces. Sin embargo, malas decisiones en sus directivas y un mal trabajo deportivo lo llevaron a tocar fondo en el último tiempo. Por eso, Lucas Pérez quiere ayudar.

Hasta comienzos de este 2023 era uno de los delanteros titulares de Cádiz, con el que convirtió tres goles en la presente temporada de LaLiga. De hecho, el viernes 30 de diciembre había anotado el empate 1-1 ante Almería. Sin embargo, tras una charla con directivos del 'Submarino Amarillo' decidió dejar todo para marcharse al Deportivo La Coruña. Pagó una cláusula de salida de 493.000 euros con su propio dinero y así fichó por el club de Riazor.

Lucas Pérez fue presentado de forma oficial en el Deportivo La Coruña en las últimas horas en un acto imponente en Riazor. Más de 7.000 personas asistieron al estadio para ver el regreso de este futbolistas, que viene a dar una mano. Esta decisión de salir de LaLiga de España para jugar en Tercera División dio la vuelta al mundo, al igual que la explicación que dio.

"Cuando yo pienso muchas veces en mi casa y se lo cuento a mi novia, a mis amigos... pues se lo cuento y les digo 'oye, pues bueno, ese niño de cuatro años que jugábamos por aquí, por los barrios de Coruña, pues tenía un sueño, que era jugar en Primera División. Pues llegó el momento de tomar la decisión y volver a mi casa. Es que yo cuando me dicen 'vas a jugar Primera RFEF (Tercera División)', es que yo no lo veo así. Voy a jugar al Dépor. Es que es el Deportivo, es que no es Primera RFEF (...)", fue parte de la sentida explicación que dio Lucas Pérez sobre su decisión durante la rueda de prensa.

"Lo único que quiero es ser feliz, volver a jugar aquí en mi casa. Es lo que llevo queriendo desde hace unos años. Este no es el equipo de Lucas, es el equipo del Deportivo La Coruña, de la ciudad, de mucha gente, de muchos niños, de muchos abuelos, de muchos padres, de muchas madres y así, eso, pues toda la ilusión que ahora mismo está generando esto, ojalá, de verdad lo digo, que vaya para el campo. Yo aquí no vengo a salvar a nadie. Yo aquí lo único que vengo es a ayudar", manifestó, ¿Logrará devolver al Dépor a Primera?

Lucas Pérez ha tenido una carrera impresionante, que lo tuvo en clubes de Ucrania como Dinamo de Kiev y Karpaty; de Grecia como el Paok y supo tocar la élite en Inglaterra jugando para Arsenal y West Ham. En España, además del Deportivo La Coruña, jugó en Alavés, Elche y Cádiz. Ha jugado un total de 381 partidos en su carrera y marcó 104 goles.