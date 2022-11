La lesión de Erling Haaland generó algunas preocupaciones en la fanaticada de Manchester City. Ahora, en la previa del partido por la Champions League ante Sevilla, Pep Guardiola ha aclarado la situación del delantero, confirmando su fecha estimada de vuelta.

Erling Haaland salió lesionado del partido ante Borussia Dortmund por la fecha anterior de la Champions League. El jugador fue sustituido al mediotiempo del encuentro del martes 25 de noviembre por molestias y no ha vuelto a jugar.

Haaland se perdió el partido del pasado fin de semana por la Premier League ante Leicester y no formará parte del plantel para el encuentro de este miércoles ante Sevilla por la Champions League. Así lo había confirmado el propio Pep Guardiola hace un par de días.

Palabras de Pep

Guardiola fue nuevamente cuestionado por Haaland en la conferecia de prensa previa al partido por la Champions. "No, no está disponible aún. Se siente mejor en comparación con el sábado y el domingo. Pero no al 100% y no queremos arriesgarnos, no tiene sentido. Con suerte, volverá para el partido ante el Fulham".

De no haber contratiempos, Erling Haaland debería estar a disposición del entrenador para el encuentro ante Fulham del próximo sábado 5 de noviembre, correspondiente a la fecha 15 de la Premier League. Se espera confirmación del regreso del noruego en los próximos días.