La UEFA Champions League representa uno de los certámenes más prestigiosos del planeta. La posibilidad de observar en acción en un mismo torneo a los principales futbolistas y equipos del mundo seduce a los fanáticos. Sin embargo, existe otro factor que emociona a los hinchas: el himno de la competición que suena antes de cada partido. A continuación, conoce sus detalles: cómo se llama, quién lo compuso y qué significa la letra de la canción.

¿Cómo se llama el himno de la UEFA Champions League?

La canción que caracteriza a la Liga de Campeones de la UEFA alrededor del mundo fue denominada de manera oficial como "Champions League". Esto se debe a que fue creada intencionalmente para representar el espíritu del máximo certamen de clubes de Europa.

¿Quién es el autor del himno de la UEFA Champions League?

El británico Tony Britten fue el compositor del himno por solicitud de la UEFA y para cumplir el trabajo adaptó la pieza musical Zadok the Priest del alemán Georg Friedrich Händel. Luego, la canción, que dura alrededor de tres minutos, fue interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra y cantada por el coro de la Academy of Saint Martin in the Fields.

¿Cuándo se creó el himno de la UEFA Champions League?

El himno fue compuesto en 1992 y el coro se encargó de entonarlo en los tres idiomas oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán.

¿Qué dice la letra del himno de la UEFA Champions League?

Versión en castellano

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones

Versión original

Ce sont les meilleures équipes, sie sind die allerbesten Mannschaften, the main event

Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the champions

Une grande réunion, eine große sportliche Veranstaltung, the main event

Ils sont les meilleurs, sie sind die Besten, These are the champions

Die Meister, die Besten, les grandes équipes, the champions