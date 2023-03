El vínculo entre Totteham y Antonio Conte está por terminar. Luego de las declaraciones incendiarias del entrenador, las relaciones está irremediablemente rotas y todo apunta a que el anuncio oficial de su salida es cuestión de horas. Uno de los temas pendientes sería la indemnización del DT, ya que le quedan algunos meses de contrato.

La salida de Antonio Conte de Tottenham es inminente. Se preveía que el ciclo del entrenador finalizara una vez acabada la temporada, con el vencimiento de su contrato. Sin embargo, la situación se ha vuelto totalmente insostenible y puede haber anuncios en las próximas horas.

La salida inmediata de Conte parece haber detonado con la última conferencia de prensa del italiano. "No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés... Es fácil de esta manera. La historia del Tottenham es esta. Veinte años, ahí esta el dueño y nunca ganaron algo".

Indemnización millonaria

Fabrizio Romano reveló que la directiva de Tottenham ha estado en discusiones en las últimas horas y se espera una decisión contundente sobre la continuidad de Antonio Conte próximamente. El entrenador fue visto en un avión de vuelta a Italia, por lo que es probable que no vuelva a trabajar con los Spurs.

Para poder rescindir el contrato del entrenador, el club debe cubrir el salario pendiente de lo que resta de contrato. El vínculo de Antonio Conte expira el próximo 30 de junio, por lo que la entidad debe pagar cerca de 4 millones de euros para destituirlo según lo apunta Daily Mail. Vale recordar que el entrenador percibe unos 18 millones de euros por temporada.