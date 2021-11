Italia y Suiza empatan en el Olímpico y dejan abierta la definición del Grupo C para la última fecha

No hubo ganador ni tampoco selección clasificada en el Grupo C, por lo que todo se definirá en la última jornada. Italia y Suiza no pudieron definir quién daba el gran paso rumbo al Mundial de Qatar 2022 e igualaron 1-1 en el Estadio Olímpico gracias a los goles de Silvan Widmer y Giovanni Di Lorenzo. Jorginho tuvo el gol de la victoria con un penal cobrado por el VAR, pero lo falló.

La definición del Grupo C se atrasa para la última fecha cuando parecía que sobre el final Italia podía lograr la clasificación de la mano de Jorginho. Sin embargo, su penal se fue por arriba y Suiza tiene otra vida para poder soñar con la clasificación. Los de Roberto Mancini viajarán a Irlanda del Norte, mientras que los de Murat Yakin recibirán a Bulgaria.

Parecía que Italia era el que se adueñaba de los primeros minutos, pero la transición a defensa fue todo un problema. Suiza encontró los espacios necesarios para peligrar y tiró un balde de agua fría en todo el Estadio Olímpico. Al minuto 11, un buen contraataque por la izquierda donde Okafor logró escapar y asistir la entrada de Widmer, quien sacudió directo al ángulo para el 1-0.

Gol de Widmer

Las llegadas de los suizos lograban complicar a un seleccionado 'azzurro' totalmente confundido tras el tanto visitante. Okafor lograba desequilibrar por todo el frente de ataque, Shaqiri se transformó en claro conductor, y Vargas le dio ritmo a cada llegada por el sector izquierdo. Así, Suiza complicaba.

Pero una pelota detenida le permitió a Italia llegar al empate. Sobre el minuto 36, un tiro libre con amague de Insigne permitió que la defensa suiza se descontrole y deje solo hasta tres futbolistas italianos entrando al área chica. El que ganó fue Di Lorenzo, quien anticipó a Sommer y convirtió el 1-1.

Gol de Di Lorenzo

Italia ya había insinuado minutos antes del empate con una jugada de Barella, que había atajado bien Sommer. Lo que demostraba que, cuando podía, el equipo de Mancini le podía generar peligro al visitante. Eso también se reflejó en la segunda parte. Los ingresos de Tonali y Berardi le dieron otro aire a Italia. Un poco de dinámica al mediocampo y también explosión para empezar a adueñarse del trámite del partido en la segunda parte. Los cambios llegaron tarde para una Suiza, que cada vez que pasaban los minutos, se conformaba más con el empate.

Y sobre el final llegó lo más destacado. Una falta increíble de Ulisses García sobre Berardi lo vio el VAR y el árbitro Anthony Taylor cobró penal. Sin embargo, Jorginho mandó su remate arriba. El mejor jugador de la UEFA en la pasada temporada falló lo que hubiese sido el gran paso a Qatar 2022. Pero lo insólito es que Suiza también tuvo la suya sobre el final por un error de Donnarumma y Zeqiri que no la pudo empujar bien. Al final, Italia y Suiza empataron y el Grupo C se definirá el próximo lunes.