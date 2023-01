José Mourinho es uno de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol. Su experiencia y sus virtudes los llevó a Roma con resultados inmediatos con la consagración en la Conference League durante la temporada 2021-22. Sin embargo, un rumor que surge desde Inglaterra apunta a una posible salida del conjunto de la capital italiana para tener un tercer ciclo al frente de Chelsea, conjunto con el que ganó ocho títulos.

El Daily Mail informó en las últimas horas que 'The Special One' estaría interesado en retornar a la Premier League para hacerse cargo una vez más de los 'Blues', en reemplazo de Graham Potter. Para el citado medio, el entrenador portugués estaría "frustrado" en la Roma debido a que en este último mercado de fichajes no hubo llegadas y "desconfía" del dinero que tiene el club para las transferencias. También comentan que quiere regresar a Inglaterra para estar más cerca de su esposa y sus hijos (viven en Londres).

El entrenador de 60 años (recientemente cumplidos) tuvo un primer mercado importante con la Roma donde logró fichar a jugadores como Tammy Abraham, Marash Kumbulla y Eldor Shomurodov por un total de 126.5 millones de euros. En tanto, durante el pasado verano, sólo gastó seis millones de euros por Zeki Celik, pero también se sumaron en calidad de agentes libres Paulo Dybala y Nemenja Matic. En este mercado de enero no hubo novedades con los 'Giallorossos', aunque los nombres de Rodrigo de Paul y Hakim Ziyech, entre otros han estado bajo la órbita.

Chelsea, sin embargo, no tiene en la cabeza el nombre de Mourinho para hacerse cargo del primer equipo. Es más, el club respalda a su actual entrenador Graham Potter, pese a la gran presión que ha tenido encima con la gran cantidad de fichajes que hizo el club y los malos resultados a lo largo de la temporada. Todd Boehly quiere mantener al exdirector técnico de Brighton.

Por lo tanto, la opción de Mourinho de regresar a Chelsea está totalmente descartada. Además, en reiteradas ruedas de prensa, el entrenador manifestó estar "feliz" en el conjunto italiano, inclusive cuando se habló de una posible llegada a la dirección técnica de la selección de Portugal. Lo mismo con los rumores que lo vincularon con Brasil.

Roma, actualmente, ocupa el quinto lugar de la Serie A y pelea por una plaza de clasificación a la UEFA Champions League. A esto hay que sumar que 'La Loba' también está en la ronda de playoffs de la Europa League donde se verá las caras ante RB Salzburg los días 16 y 23 de febrero en busca de un lugar en octavos de final. Mourinho está concentrado al 100 por ciento en su equipo de cara a una segunda parte de la temporada muy importante.