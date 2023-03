El delantero del Club Atlético Tigre, Mateo Retegui, se vislumbra en el once titular de la Selección de Italia de Roberto Mancini para el debut en las Eliminatorias de la Euro 2024 vs. Inglaterra en el Estadio Diego Armando Maradona de Napoli.

¿Juega de titular Mateo Retegui en Italia vs. Inglaterra por la Euro 2024?

Este jueves 23 de marzo la Selección de Italia debuta en la fase de grupos de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. Casualmente, la Argentina le prestará especial atención, más allá de que el rival de la Azzurra sea Inglaterra y de que se juegue en el Estadio Diego Armando Maradona de Napoli. Tiene que ver con que estará Mateo Retegui, delantero albiceleste del Club Atlético Tigre.

Desde hace días, medios como Bolavip Argentina están centrados en la actualidad del delantero formado en Boca Juniors, dado que es un caso realmente particular. Si bien en el pasado hubo otros argentinos que por sus raíces italianas vistieron la camiseta del combinado europeo (como Mauro Camoranesi, Daniel Osvaldo o Franco Vázquez, entre otros 20 casos), que desde Coverciano convoquen a un jugador del campeonato argentino, no es nada frecuente.

Pero al parecer, el llamado de Roberto Mancini no es simplemente algo que irá analizando de a poco. Mateo Retegui, que participó con los titulares en los dos últimos ensayos de fútbol formal previos al debut en el Grupo C de las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024, se perfila para estar entre los titulares vs. Inglaterra.

Es más, el entrenador piensa en conformar un tridente ofensivo para enfrentar al elenco de Gareth Southgate en el Estadio Diego Armando Maradona. Al atacante de Tigre de Victoria lo acompañarían Domenico Berardi de Sassuolo y Lorenzo Pellegrini de la Roma, ambos suman más de 20 participaciones en el combinado mayor.

¿Cuándo juega Italia vs. Inglaterra por las Eliminatorias de la Euro 2024?

La Selección de Italia se enfrentará a Inglaterra este jueves 23 de marzo a las 20:45 hora local en el Estadio Diego Armando Maradona de Napoli, por la fecha uno de la instancia de grupos de las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024. Luego, chocará con Malta el domingo a la misma hora en el Estadio Nacional Ta' Qali.