Acaba la temporada en el fútbol europeo y el proyecto de FC Barcelona sigue en duda. Si bien el equipo azulgrana tuvo un alza en su rendimiento a inicios de 2022, la eliminación de la Europa League ha vuelto a bajar los ánimos en el entorno del equipo azulgrana. Ahora ha aparecido el exentrenador del club, Ronald Koeman a defender el proyecto de Xavi Hernández.

A pesar de que el equipo ha mostrado mejorías en los últimos meses, las críticas al proyecto de FC Barcelona no paran. El club sigue siendo blanco de señalamientos por su mala temporada, aunque el proyecto de Xavi Hernández no parece estar en riesgo de momento.

Ahora ha vuelto a la luz pública Ronald Koeman, quien fue entrenador azulgran hasta octubre de 2021. El DT neerlandés participó en una conferencia de prensa en la presentación de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un evento solidario que recaudará fondos para la Fundación Cruyff.

Declaraciones de Koeman

El DT, como era de esperar, fue cuestionado por su experiencia en el banquillo del Camp Nou. "Puedo escribir un libro. Nos pasaron muchas cosas. Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no poder fichar los jugadores que queríamos, el fair play complicado, sin Leo Messi de un día a otro, sin Griezmann el último día de mercado...".

Ahora, ante la ola de críticas, Koeman ha pedido respaldo para Xavi Hernández. "Es verdad que la situación del Barça es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. Lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable. No he tenido el apoyo máximo de un presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi".