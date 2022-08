Al Kun no le gustó el debut de Erling Haaland en Manchester City. Además, criticó a su exclub por las "decisiones extrañas" que tomaron en este mercado de verano.

Manchester City no tuvo un buen arranque de temporada. En la FA Community Shield fue derrotado por Liverpool por 3-1 y se quedó sin la chance de levantar el primer trofeo del año futbolístico. A su vez, ciertos futbolistas no tuvieron un buen partido como es el caso de Erling Haaland.

El noruego se las vio difíciles ante Virgil Van Dijk y, para colmo, desperdició una jugada tremenda que podría haber cambiado el partido. Así, Haaland empieza a sentir el rigor del fútbol inglés, algo que también ha remarcado alguien que conoce al equipo 'skyblue' y que es ídolo, Sergio Agüero.

El Kun opinó en su stream sobre la actuación de Haaland y no tuvo buenas palabras. "Estaba demasiado acostumbrado a Alemania, Haaland pensó que estaba solo, luego llegó Van Dijk y le dijo 'bienvenido a la Premier League'", comentó el exatacante argentino de Manchester City en palabras recogidas por The Mirror de uno de sus streams en Twitch.

Agüero no entiende las decisiones de mercado de Manchester City

No ha dio la única crítica que ha dejado Kun Agüero sobre su exequipo. De hecho, en el mencionado stream, también opinó sobre el mercado que ha hecho los 'Citizens' y se extrañó de la decisión del club sobre la salida de Raheem Sterling, quien fue vendido a Chelsea en poco más de 57 millones de euros.

"No entiendo la venta de (Raheem) Sterling, hay veces que en el City se toman decisiones extrañas", deslizó el exdelantero respecto a lo que fue esta venta y a otras negociaciones que ha tomado el equipo inglés.