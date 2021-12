Los momentos de retiro emocionan hasta los rivales más acérrimos en el fútbol. Por eso lo de Sergio Agüero y el anuncio que deja el fútbol profesional ha conmovido a todo el deporte y esto no escapa ni hasta el clásico rival de Barcelona (y Atlético de Madrid). Real Madrid mostró respeto por el 'Kun' en este momento y también pese a que el propio jugador argentino bromeó sobre el club 'blanco' en su despedida.

Este miércoles se confirmó lo que ya era un secreto a voces con el retiro de 'Kun' Agüero. Los problemas cardíacos que, se evidenciaron con la arritmia que sufrió el pasado 30 de octubre en pleno partido de Barcelona ante Alavés, terminaron por marcar su camino en el fútbol. "No había muchas opciones", sintentizó el delantero argentino en su anuncio.

Barcelona le brindó todo su apoyo desde el primer momento. Los diagnósticos no fueron alentadores para volver a los terrenos de juego y, lamentablemente, Agüero tomó el camino del retiro. A partir de su anuncio, varios futbolistas y equipos han reaccionado al emotivo anuncio que dejó en los palcos del Camp Nou.

Real Madrid: la broma de Agüero y el detalle del club

Real Madrid fue uno de los equipos a los que más enfrentó Sergio Agüero durante su etapa como futbolista, sobre todo en su paso por Atlético de Madrid, aunque también lo hizo en alguna oportunidad con Manchester City (Champions) y con Barcelona (en esta liga española). Y el club 'blanco' le dedicó unas respetuosas palabras en este momento. "Fue un honor competir frente a un jugador como tú, @aguerosergiokun, uno de los mejores jugadores del mundo. Mucha suerte para ti y para tu familia", escribió el club en su cuenta oficial de Twitter.

Aunque en la rueda de prensa, el 'Kun' se permitió bromear un poco sobre Real Madrid, ya que fue al hacer mención a sus mejores momentos, recordó su último gol, precisamente ante el conjunto 'merengue'. "Me voy con el último gol que le hice al 'Madrid' (se ríe). No está mal cuando me pregunten ¿no?", dijo.

Llega el final de su carrera y Agüero admite que no "va a hacer nada" por un tiempo relacionado al fútbol. De todas maneras, el futuro del 'Kun' estará ligado más a los Deportes Electrónicos y a KRÜ Esports, su propio equipo, que ya está haciendo ruido en competencias como la reciente en el Mundial de Valorant, donde llegó a semifinales.