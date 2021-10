Ibai Llanos no soportó una noticia sobre la posible renovación de Kylian Mbappé con Paris Saint-Germain y estalló en Twitter.

La novela por Kylian Mbappé ha vuelto a los primeros planos, sobre todo con la entrevista que dio el propio jugador recientemente al diario L'Equipe y la sorprendente revelación que hizo su propia madre Fayza Lamari a Le Parisien, asegurando que hay negociaciones por buen camino entre Paris Saint-Germain y su hijo para la renovación. Respecto a esto último, le han saltado al humo al propio futbolista parisino.

Las declaraciones de la madre de Mbappé se han sentido fuerte en España a tal punto que hicieron reaccionar a uno de los fanáticos más célebres que tiene Real Madrid, Ibai Llanos. El famoso streamer no se anduvo con rodeos y estalló de furia contra el jugador parisino tras ver la noticia y las revelaciones que hizo Lamari.

Para contar sus sensaciones y su enojo, Ibai recurrió a su cuenta de Twitter para dejar un mensaje sobre este tema e incluso para insultar al jugador parisino. "Mbappé, me has jodido verano. Y ahora me vas a joder otro. Vete a la mier**", escribió el reconocido streamer.

Cabe aclarar que esta publicación es una de las tantas en donde Llanos apela a su humor para contar una de las noticias del día. En este caso, un nuevo capítulo en las mil y unas vueltas del caso Mbappé, su supuesto fichaje con Real Madrid y ahora su posibilidad de renovar con PSG.

En el cierre del mercado de verano pasado, Ibai realizó un directo en Twitch con todas las novedades de la situación de Kylian Mbappé, de quien se esperaba podía fichar con Real Madrid, club del cual es fanático el streamer español. En la transmisión contó con otros reconocidos simpatizantes del equipo 'merengue' como son el youtuber DJMaRiiO y la leyenda del freestyle Piezas, acompañados por los periodistas Ruben Martin y Siro López. ¿Hará lo mismo en el que viene ante esta nueva situación con el francés?