La temporada va entrando a la etapa final, Barcelona tiene un frente abierto y es su gran objetivo para consolidar su levantada tras una temporada de sequía, LaLiga es el gran deseo que tiene Xavi para su equipo, ganarla será un paso adelante a pesar de las elimianciones de la Copa del Rey y de las copas europeas donde compitió.

Y mientras el barcelonismo espera espectánte un posible regreso de Lio Messi, Xavi piensa a futuro, tener a Messi consolidaría esa levantada del equipo, pero es un proyecto a corto plazo, en cambio lo que Xavi proyecta va más allá y por eso decidió llamar al primer equipo a Lamine Yamal, un chico de 15 años y que es una de las mayores joyas de la Masia.

Su representante es nada más y nada menos que Jorge Mendes, a quien Barcelona ya contactó para sellar su primer contrato profesional y así tener a Yamal asegurado y blindado en el club Catalán.

El propio Xavi habló del chico que es generación 2007, en la conferencia de prensa previa al duelo con Atlético de Madrid, donde puede debutar Yamal, Xavi se deshizo en elogios para el jugador.

"Todos los que están ahí, pueden participar. Tiene mucho talento a pesar de los 15 años. Tiene personalidad, talento, uno contra uno. Es fuerte. Es un jugador que puede marcar una etapa importante en el club", explicó Xavi su convocatoria.

¿Quién es Lamine Yamal?

El chico nació en julio de 2007 y viene entrenando hace algunas semanas con el primer equipo, es ahí donde ha enamorada a Xavi, que asegura no encontrarle un parecido a ningún futbolista de Barcelona, pero destaca que es un chico atrevido, "no tiene ningún miedo. Ha hecho entrenos maravillosos. Destacaría eso, que no tiene ningún miedo, pero no le veo parecido con nadie".