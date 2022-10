Cristiano Ronaldo vuelve a ser foco de los rumores de mercado, luego de su polémico desplante tanto a Erik ten Hag como a sus compañeros de Manchester United en el partido ante Tottenham del pasado miércoles por Premier League. Es que el portugués ha sido sancionado por el club y esto alimenta una posible salida, incluso en el próximo mercado invernal.

El 'Bicho' no logra encontrar su lugar en Old Trafford. Su relación con ten Hag es cada vez más difícil y ya se ha hablado incluso de las peleas que tienen constantemente ambos. Por eso se habla de la posibilidad de que pueda salir en el próximo mercado invernal, aunque las opciones no abundan y tampoco colaboran sus actitudes. Más allá de eso, hay un equipo que sigue insistiendo en su fichaje.

Según el diario turco Fotomac, Galatasaray sigue moviendo sus piezas para fichar a Cristiano Ronaldo. En las últimas horas, el dirigente del club, Erden Timur, ha hecho su último movimiento y es pedir una entrevista con Jorge Mendes, el reconocido agente del portugués. Un guiño de parte de Turquía para que el portugués pueda tener la chance de jugar en enero próximo en el club turco.

Si bien el vicepresidente de Galatasaray, Metin Ozturk, descartó a CR7 de la agenda del club para esta temporada, lo cierto es que las últimas novedades sobre el portugués con respecto a su relación con Manchester United abren nuevamente la chance. Enero será un mes decisivo en el futuro del atacante luso.

Por lo pronto, la reunión entre Mendes y Timur podría quedar programada para noviembre, según el citado medio. Cristiano se concentrará ese mes en lo que podría ser su último Mundial con la selección de Portugal. Después de Qatar 2022 deberá volver a un Manchester United en donde se ve cada vez más lejos de seguir. Y el fútbol turco realmente se ilusiona con llevárselo.