Leeds vs Manchester United: alineaciones para el partido por la fecha 26 de Premier League

Manchester United buscará sostener la posición lograda entre semana cuando visite Elland Road este domingo para rivalizar con Leeds de Marcelo Bielsa en la continuidad de la fecha 26 de la Premier League.

En este momento los Red Devils se encuentran cuartos con 43 puntos y quieren mantenerse en zona de Champions luego de lo que les costó acomodarse en esa ubicación. Para Ralf Rangnick, la recuperación del problema estomacal de Raphaël Varane es una buena noticia, seguramente volverá al equipo, Eric Bailly, Edinson Cavani y Nemanja Matić aún son dudas para el partido, pero todos en sus distintas etapas, ya están recuperados, aunque los evalúan para tomarlos o no en cuenta.



Al frente el Leeds, un equipo que intenta no caer en la zona de descenso y con todas sus necesidades en casa. El conjunto de Marcelo Bielsa tiene muchas bajas: Liam Cooper, Kalvin Phillips, Patrick Bamford, además Stuart Dallas y Leo Hjelde se sumaron a esta lista el pasado sábado. De todos los lesionados, Junior Firpo es el único que puede volver. La confianza del DT pasa por el buen momento de Daniel James, que además es un ex jugador del United que arrancó el año con el pie derecho. Viene de marcar un doblete ante Aston Villa y es la gran carta del local.

El posible 11 de Leeds United

Illan Meslier, Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Júnior Firpo, Adam Forshaw, Robin Koch, Raphinha, Rodrigo Moreno, Jack Harrison y Daniel James.

El posible 11 de Manchester United

David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw, Scott McTominay, Paul Pogba, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.