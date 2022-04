Levante y Barcelona afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este domingo 10 de abril, en el Estadio Ciudad de Valencia, en el marco de la jornada 31 de La Liga de España. A continuación, conoce cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido desde diferentes países.

Los Granotas atraviesan una campaña adversa y se mantienen en la disputa por mantener la categoría. Sin embargo, el elenco dirigido por el italiano Alessio Lisci arriba en alza luego de haber derrotado 2-0 a Villarreal en su última presentación en el certamen, donde continúa en zona de descenso y se encuentra en la posición 19, con 22 unidades.

El Culé, por su parte, desembarca tras haber igualado 1-1 con Eintracht Frankfurt de Alemania por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. En el campeonato doméstico, el conjunto comandado por Xavi Hernández venció 1-0 a Sevilla en la fecha anterior y, en consecuencia, se estableció en el segundo puesto de la tabla, con 57 puntos.

Levante vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Levante vs. Barcelona se llevará a cabo este domingo 10 de abril, en el Estadio Ciudad de Valencia, por la jornada 31 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar