Barcelona y Levante afrontarán un nuevo desafío cuando se midan en el Estadio Ciudad de Valenciaen el marco de la continuidad de la jornada 31 por La Liga de España. El partido será HOY, domingo 10 de abril, con transmisión ENVIVO y ONLINE para Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay) a través de las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go, mientras que se podrá seguir EN DIRECTO desde México mediante la pantalla de SKY Sports.

Comenzamos con la realidad local, donde los "Granotas" vienen de ganarle a Villarreal por 2-0 para así cortar la racha negativa de un empate con dos derrotas. El panorama no es para nada bueno para el cuadro que posee a los uruguayos Marcelo Saracchi y Martín Cáceres junto al tico Óscar Duarte, ya que los liderados por el italiano Alessio Lisci están últimos con 22 unidades, a siete de Mallorca (17°) si quiere salir de la zona de descenso directo.

Pasamos a la situación visitante, donde los "Culés" llevan 14 partidos sin perder producto de diez victorias y cuatro empates, resaltando el 1-0 sobre Sevilla como lo más cercano a nivel resultados locales. Entresemana empataron 1-1 con Frankfurt de visitante, por lo que en suelo catalán definirán el pase a semifinales de la Europa League. Ante todo ello, quienes son comandados por Xavi Hernández están terceros sumando 57 puntos, con un juego menos, y a 12 del puntero Real Madrid.

Dentro del partido en la presente temporada, Barcelona se impuso 3-0 como local con goles de Memphis Depay, Luuk de Jong y Ansu Fati. Mientras que Levante no triunfa, tanto oficialmente como en Valencia ante su rival de turno, desde el 2 de noviembre del 2019, en el 3-1 gestado por las anotaciones de José Campaña, Borja Mayoral y Nemanja Radoja, que dieron vuelta la apertura previa de Lionel Messi.

Levante vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Levante vs. Barcelona se llevará a cabo HOY, domingo 10 de abril, con sede en el Estadio Ciudad de Valencia, por la jornada 31 de La Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112) y LaLiga TV Bar