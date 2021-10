Este domingo 3 de octubre se jugó un partidazo en la Premier League entre Liverpool y Manchester City en Anfield. Los candidatos al título liguero igualaron a 2 goles en territorio de los Reds, ante una afición que no dio una buena bienvenida al equipo ciudadano. Los Sky Blues han denunciado al club rival por las agresiones de una parte de la fanaticada contra su equipo técnico.

El encuentro entre Liverpool y Manchester City por la séptima fecha de la Premier League fue un gran espectáculo para los fanáticosdel fútbol inglés. Sin embargo, algunos fanáticos radicales tuvieron comportamientos inapropiados en Anfield que han escalado y trascendido por medio de la prensa local.

Según informa Sky Sports, Manchester City ha denunciado a Liverpool por la acción de uno de sus fanáticos. La persona habría escupido al cuerpo téncino de Pep Guardiola tras el 2-2 de este domingo. El club de Merseyside a ha iniciado con sus investigaciones para dar con el responsable de lo ocurrido.

Declaraciones de Pep Guardiola.

Guardiola fue cuestionado por la prensa por lo ocurrido y liberó de responsabilidades al club y a la mayoría de su fanaticada. "No sé qué pasó. Escuché algo de la multitud, algo que no fue agradable para el personal. Pero no sé qué es exactamente. No vi las imágenes. En todo caso, estoy bastante seguro de que, si ha sido el caso, el Liverpool tomará medidas con respecto a esta persona. El Liverpool es mucho más grande que este comportamiento".

"Nada cambiará mi admiración por este club. Fue la misma historia que hace dos o tres años cuando llegamos aquí y destruyeron nuestro autobús. Es cierta gente, no el Liverpool" añadió el entrenador de Manchester City. Ahora se espera que los Reds logren identificar al agresor y tomen las acciones correspondientes.