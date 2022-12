Regresa el fútbol europeo tras el largo parón internacional y la atención de gran parte de los fanáticos del fútbol está en el próximo mercado de pases. La ventana invernal del fútbol europeo abrirá en solo unas horas y se esperan movimientos en los principales clubes del Viejo Continente. Pep Guardiola ha confirmado los planes de Manchester City para las próximas semanas.

Se viene un nuevo mercado de pases y no paran de caer los rumores sobre los posibles traspasos en los principales equipos del mundo. Hay varios clubes que están siempre inmersos en rumores de fichajes y Manchester City es, sin lugar a dudas, uno de ellos.

Manchester City ha destacado en los últimos mercados por su gran capacidad de gasto. El equipo ciudadano siempre da de qué hablar en las ventanas de transferencias con la compra de futbolistas de élite a cambio de cifras exorbitantes. Sin embargo, este próximo mercado no será así.

¿Sin fichajes para enero?

El entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola fue cuestionado en conferencia de prensa sobre los planes para esta ventana de fichajes del mes de enero. "Creo que no vamos a fichar a ningún jugador en enero, así que vamos a terminar así" dijo el entrenador.

El DT aseguró que no había candidatos claros al hablar con los directivos de Manchester City. "No sé qué va a pasar pero desde que llegué de Abu Dhabi, con Txiki Begiristain y todo el mundo, no había ningún nombre encima de la mesa".