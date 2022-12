El Mundial de Qatar 2022 produjo ciertos problemas para la selección de Inglaterra. En este caso, Manchester City sufre las consecuencias, de acuerdo a lo que reveló su entrenador Pep Guardiola. El mediocampista Kalvin Phillips se encuentra apartado del primer equipo, ya que volvió con sobrepeso de la cita mundialista.

Varios futbolistas de los 'Citizens', que estuvieron en la Copa del Mundo con Inglaterra, ya tuvieron acción en el triunfo ante Liverpool por la Copa de la Liga de Inglaterra. Sin embargo, sorprendió la ausencia de uno de ellos. Kalvin Phillips no estuvo con el grupo y Guardiola se refirió a su situación con una sorprendente revelación.

"No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar", reveló Guardiola, quien también confirmó que su futbolista está entrenándose apartado del primer equipo. Por tal motivo, no estuvo en la convocatoria ante Liverpool, mientras que sus compañeros de selección Kyle Walker, John Stones, Phil Foden y Jack Grealish empezaron dicho encuentro desde el banquillo (los últimos tres ingresaron).

El entrenador catalán también dijo que Kalvin Phillips jugará "cuando esté listo porque le necesitamos mucho". Sin embargo, debe ponerse a tono físicamente para ser una opción más en el mediocampo del conjunto de los 'Skyblues'. En las próximas semanas, tendrá un duro calendario que incluye duelos ante Chelsea, Manchester United, Tottenham y Arsenal hasta mediados de febrero.

Kalvin Phillips llegó a Manchester City en el pasado mercado de verano a cambio de una cifra de 49 millones de euros. Con su participación en Qatar 2022, llegó a los diez partidos en esta temporada, un número bajo para un jugador que supo ser figura de Leeds. Las lesiones lo tuvieron a maltraer hasta antes de la Copa del Mundo y ahora se suma este sobrepeso. Guardiola lo debe recuperar.