Paris Saint-Germain no quiere repetir más fracasos en la Champions League y le apuesta todo a los fichajes que llegarán en el próximo mercado de verano. En este sentido, el puesto de centrodelantero será necesario para cambiar el ataque del campeón de Francia. Kylian Mbappé ya dejó el nombre con el que le gustaría compartir la ofensiva del primer equipo, aunque su fichaje parece muy difícil.

Mbappé debe encontrar un nuevo socio en la delantera de PSG. Es que los últimos informes apuntan a que Lionel Messi no renovará su contrato y esto provocará ineludiblemente que deban buscar piezas importantes en el ataque. Por eso, Kylian ha dejado muchos elogios hacia un compañero que tiene en la selección de Francia.

Randal Kolo Muani sería el nombre elegido para sumarse al ataque de PSG la próxima temporada. Mbappé lo destacó durante la última Fecha FIFA al compartir ataque en la selección de Francia. "Es un delantero que ofrece otras perspectivas de juego a nuestro equipo. Es capaz de jugar tanto en ataque colocado como hombre veloz, es un delantero técnicamente completo que aporta mucha energía con un volumen de carrera impresionante", definió.

Por eso Mbappé lo pide para PSG, pero la operación para su llegada no es tan sencilla, ya que tiene algunos puntos en contra, sobre todo con las intenciones de su actual club, Eintracht Frankfurt, que han hablado sobre el futuro de este delantero de 24 años. "No tenemos intención de vender a Kolo Muani ahora. Otra temporada con nosotros sería bueno para Randal, queremos continuar y no consideramos venderlo", sentenció Markus Krösche, director deportivo del club alemán, a Sport1.

De todas maneras, Krösche dejó una cifra que pudiera convencer al Eintracht para dejar ir a su goleador, aunque en PSG saben que será difícil que puedan pagarlo. "Son 100 millones de euros como mínimo lo que deberán pagar", deslizó en Sky Sports Deustschland. Así, las dificultades crecen para que Mbappé se pueda juntar con Kolo Muani en PSG.

Con estas intenciones del Eintracht Frankfurt, el fichaje de Kolo Muani se nota cada vez más complicado para PSG y también para Manchester United, otro grande que lo tiene en su mira. Aunque, todo podría cambiar más cercano el comienzo del mercado de verano, una vez que termine esta temporada donde el atacante lleva un total de 16 goles en 35 partidos.