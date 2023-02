La ceremonia de los Premios The Best ha desatado la oleada de memes en las redes sociales.

Los mejores memes de la ceremonia de los Premios The Best 2023

Este lunes 27 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Premios The Best en la ciudad de París. La FIFA llevó a cabo la sexta edición del premio que compite con el Balón de Oro, la cual fue totalmente arrasada por campeones del mundo con Argentina. Los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Como ya era previsible, los campeones del mundo con la Selección Argentina fueron los grandes protagonistas de la gala de los Premios The Best. El premio al mejor futbolista del año 2022 se lo llevó Lionel Messi, máximo artífice de la tercera estrella de la Albiceleste.

Además de Messi, fueron premiados Emiliano Martínez a mejor portero y Lionel Scaloni a mejor entrenador. Como si esto fuera poco, la hinchada argentina también fue reconocida con el premio a la mejor afición del año en la ceremonia en la capital francesa.

Tal y como ocurre en los eventos de esta magnitud, los memes plagaron las redes sociales. La mayor parte de los memes llegaron, por supuesto, por parte de los hinchas argentinos que hicieron estallar internet tras la serie de premios a los campeones del mundo.

Los mejores memes