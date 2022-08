Todo cambió un 4 de agosto del 2012, donde por más de 40 millones de euros Luka Modric ponía rumbo a Real Madrid para empezar una historia de títulos, grandes noches y un fútbol del más alto nivel. Ha pasado una década desde que el croata llegase a la capital española y ahora, este tiene a tiro superar a varias glorias del conjunto Merengue.

A sus 36 años el de Zadar parece vivir de una segunda juventud que le ha permitido disputar más de 3.700 minutos en los últimos 12 meses. Con un contrato que finaliza por junio del 2023, Luka Modric se encuentra más cerca que nunca de destronar a varios de los nombres más icónicos de la historia blanca en cuanto a partidos disputados.

"Soy consciente de lo que me quiere la gente del Real Madrid, es algo increíble y estoy muy agradecido por ese amor. Intento dar el máximo cada partido para devolver ese amor. Para mí el Real Madrid es todo, es mi casa, me siento muy feliz. Vivir estos momentos me hace muy feliz, soy un madridista más. Esto es para toda la vida", declaraba el propio Modric después de firmar su renovación y seguir escribiendo una historia dorada en la capital española.

Por encima de cracks como CR7

436 partidos tiene ahora mismo el balcánico con una camiseta con la que AS anticipa que superará mitos de la entidad en los próximos meses como Paco Buyo, Emilio Butragueño, Amancio o un tal Cristiano Ronaldo. En caso de repetir final de Liga de Campeones, también se pondrá por delante de Alfredo Di Stefano como el cuarto futbolista más longevo de Real Madrid (Casi 38 años).

Luka Modric sigue haciendo historia en un campeón de Europa donde nadie descarta una nueva renovación en junio del 2023 si es que el croata mantiene el nivel mostrado en los próximos meses. Se encuentra a 5 títulos de ser el mas ganador de la historia en el conjunto blanco.