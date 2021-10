Manchester United ha sido salvado en varias ocasiones esta temporada por Cristiano Ronaldo, quien volvió a Old Trafford para devolverle la gloria al equipo. Sin embargo, en estos primeros meses, al equipo le ha costado, sobre todo en el aspecto defensivo y las críticas contra el portugués han aparecido. Ante ello, CR7 no duda en responderles.

Fuertes declaraciones y varias frases dedicadas a sus críticos han aparecido este sábado en una entrevista que Sky Sports le hizo a Cristiano Ronaldo. En estas últimas semanas se han leído y escuchado algunas críticas contra la estrella lusa, a quien acusan de ser parte del problema del poco sacrificio en defensa que tienen los atacantes de Manchester United.

A CR7 le cuestionan el hecho de no colaborar con la presión o la defensa y eso ha hecho estallar al propio jugador. "Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo", comenzó diciendo.

Pero no quedó ahí, le dejó un fuerte mensaje a sus críticos. "La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo. ¿Me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas", sentenció.

Pese a que atentan contra su juego, Cristiano entiende lo que significan estos dichos contra él. "La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta", opinó.

Y, para cerrar con el tema críticas, dijo: "Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano".

Cristiano Ronaldo anotó el gol del triunfo en el último partido de Manchester United por Champions League ante Atalanta. Sin embargo, por Premier League, acumula tres partidos sin ganar y enfrenta este domingo a Liverpool en Old Trafford. La oportunidad perfecta para volver a dejar un mensaje a quienes lo critican.