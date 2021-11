Mario Balotelli ha sido uno de los más grandes ejemplos de jugadores que prometían llegar a la grandeza y se perdieron en el camino por motivos disciplinarios. Numerosos escándalos llevaron al delantero a desaparecer del plano internacional y ahora está teniendo un nuevo inicio en el fútbol turco. Ahora espera por el llamado de Roberto Mancini para hacer su vuelta a la Selección de Italia.

Muchos recuerdan a Mario Balotelli por ser una de las grandes figuras de Italia en la Euro de 2012, competencia en la que fueron finalistas. Sin embargo, luego de sus pasos por Inter, Manchester City, AC Milan y Liverpool, el delantero desapareció de la élite europea. Esto principalmente por motivos disciplinarios.

El italiano tuvo pasos discretos por el fútbol francés, para luego acabar jugando con un Brescia que se fue al descenso y rescindiendo contrato por diferencias con el presidente del equipo lombardo. Luego de esto, el atacante jugó en Serie B con el Monza de Silvio Berlusconi y ahora ha iniciado con buen pie en el Adana Demirspor de Turquía, registrando 5 goles y 2 asistencias en 13 encuentros disputados.

¿Vuelve a la Selección?

Mario Balotelli se siente listo para vestir nuevamente la camiseta de la Selección de Italia, así lo aseguró en una entrevista con OCW Sports vía Twitch. "Me siento bien después de los dos últimos dos años y medio y estoy listo para volver a la selección. Sería un sueño ir. Mancini me ha dicho claramente lo que quiere de mí para que vuelva a la selección. Y lo haré".

El delantero aseguró que sus decisiones de mercado han sido tomadas pensando en la Azzurra. "Hace dos años y medio, después de Marsella, iba a irme a China. Le pregunté a Mancini y me dijo que no sería la elección correcta, por lo que elegí Brescia. Allí me encontré con un presidente muy particular".