Mazraoui: "No estoy cerca de firmar por Barcelona"

Se acerca el mercado de pases de verano y las grandes potencias del fútbol europeo ya trabajan en sus incorporaciones. Uno de los clubes que más rumores está generando es FC Barcelona. El club catalán atacará al mercado de los agentes libres y uno de sus nombres de interés es Noussair Mazraoui. Sin embargo, el jugador de Ajax negó estar cerca de llegar al Camp Nou.

Dentro de su compleja situación financiera, FC Barcelona pretende a varios jugadores que finalizan contrato con sus clubes. Fue hace solo unas horas que diversas fuentes dieron a conocer el acuerdo total con Frank Kessié, el volante de AC Milan.

Ahora el club catalán avanza por otros objetivos. Los nombres que suenan para incorporarse al plantel de Xavi Hernández son Andreas Christensen, quien acaba contrato con Chelsea y Noussair Mazraoui, quien vence su vínculo con Ajax.

El lateral del equipo neerlandés es una de las piezas que más interesa al club azulgrana. Fabrizio Romano afirmó que Barcelona ya ha hecho llegar una oferta al jugador para firmar libre a cambio de unos 4 millones de euros por campaña. El periodista resaltó que esta sería una oferta convincente para el jugador.

Declaraciones de Mazraoui

Noussair Mazraoui fue cuestionado por sus vinculaciones con el Barça tras el partido ante Benfica por la Champions League. "Todavía no he firmado nada con Barcelona. No hay nada concreto, ni siquiera estoy cerca de hacerlo. En caso contrario sería sincero y lo diría" dijo ante los micrófonos de RTL7.