El nuevo movimiento sorpresa que se está cocinando por estas horas en el mercado europeo es la salida de Cristiano Ronaldo de Juventus. Todo hace pensar que el portugués podría llegar al Manchester City en busca de un nuevo desafío y un equipo con serias aspiraciones para ganar la Champions League. Y, ante esto, en Turín ya piensan en su posible reemplazo.

Los rumores que vinculan a Cristiano Ronaldo con Manchester City crecen cada vez más, al tiempo que las negociaciones están en un punto caliente. Al parecer, el club inglés querría su fichaje, pero a coste cero, mientras que Juventus quiere una suma de 30 millones de euros para dejarlo ir. A pesar de esta condición, parece que hay optimismo para que la operación se termine realizando antes del final del mercado.

Con este panorama, en Juventus saben que deben buscar un nuevo delantero que pueda sumar al plantel ante la salida de Cristiano. Ya habría un nombre sobre la mesa y, por el cual, ya habrían empezado los primeros contactos. Según informa el periodista Nicolò Schira, Moise Kean vuelve a estar en el radar del conjunto turinés.

Moise Kean volvería a Juventus para reemplazar a Cristiano (Twitter @NicoSchira)

La citada fuente apunta a que el agente de Kean, el polémico Mino Raiola, ha sido visto en las instalaciones de Juventus. Esto sería un indicio del comienzo de las negociaciones para rescatar al delantero italiano, quien ya ha tenido su paso por este equipo.

Moise Kean saldría de Everton para volver a Juventus (Getty)

Moise Kean podría retornar a Juventus, club que lo vio nacer futbolísticamente, aunque no tuvo demasiadas oportunidades. En 2019, Everton pagó por él una suma de 27.5 millones de euros para convertirlo en su nueva figura, pero no ha rendido. Tuvo un paso fugaz por PSG y retornó a los Toffees donde no parece tener lugar con Rafa Benítez. Así, la Vecchia Signora buscaría recuperarlo para que reemplace al portugués.