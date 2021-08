El mercado de pases entra en su recta final y aún resta por definirse el futuro de Cristiano Ronaldo. El jugador intenta concretar su salida de Juventus y Manchester City pretende al ídolo portugués. Sin embargo, la Vecchia Signora no cederá si no se cumplen sus exigencias económicas.

Cristiano Ronaldo parece decidido a poner fin a su ciclo en Juventus a falta de un año para el final de su contrato. Manchester City parece ser el equipo que apostará por el fichaje del ídolo luso en la recta final del mercado de pases. Sin embargo, los clubes siguen sin llegar a un acuerdo.

Guardiola congela a Gabriel Jesús

Tal y como anunciaba Fabrizio Romano desde hace horas, Pep Guardiola ha colgado el cartel de intransferible a Gabriel Jesús, por lo que no formará parte del hipotético traspaso de Cristiano Ronaldo. El entrenador habría ofrecido a Raheem Sterling, jugador que no interesa a Juventus en este momento.

Fuente: Getty

¿Gabriel Jesús entra al juego?

El diario AS afirma que la llave del traspaso la podría tener Gabriel Jesús. El atacante de Manchester City interesa a Juventus, por lo que sería considerado como un buen sustituto para Cristiano Ronaldo en Turín. Cabe resaltar que los italianos esperan recibir al menos 25 millones de euros para no afectar sus cuentas. La única excepción sería recibir una ficha de valor a cambio.

Fuente: Getty

Acuerdo CR7-City

En paralelo con las reuniones entre Mendes y Juventus, el diario AS aseguró que hay acuerdo entre Cristiano Ronaldo y Manchester City. El luso habría aceptado un sueldo de 15 millones de euros netos por temporada con un contrato de 2 años. Sin embargo, falta la negociación con la Vecchia Signora.

Mendes en Turín

Desde tempranas horas de este jueves, se reportó la presencia de Jorge Mendes en la ciudad de Turín. El agente de Cristiano Ronaldo se reunió con la dirigencia de Juventus sin llegar a ningún acuerdo. La Gazzetta dello Sport reveló que no había oferta concreta por la ficha del jugador y que el club no lo dejará libre si no se cumplen sus exigencias.