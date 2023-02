Kylian Mbappé habría cambiado de opinión respecto a su elección del mejor jugador entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los premios The Best habrían hecho definirse una postura.

El debate sobre el mejor futbolista de este último tiempo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siempre tuvo opiniones divididas de parte de periodistas, analistas y jugadores. En este sentido, Kylian Mbappé tenía una elección entre ambos, pero parece que el premio The Best lo ha influenciado para decantarse finalmente por uno de ellos.

Es que desde los inicios de la carrera del joven francés siempre se lo conoció por ser un fiel fanático de Cristiano Ronaldo. Su padre Wilfried, quien lo acompañó a la gala de los premios The Best, supo decir tiempo atrás que el ídolo de Kylian era Cristiano Ronaldo. "Solía pasarse horas viendo videos de él en Internet", comentó en una entrevista.

Pero no fue el único, el excompañero de Mbappé en PSG, Abdou Diallo, también apuntó a su fanatismo por el Bicho, incluso por encima de Leo. "Cristiano Ronaldo es literalmente todo para Kylian Mbappé. Si mencionas a Lionel Messi contra Cristiano, Mbappé debatirá contigo durante al menos una hora. Para él, Cristiano es intocable", aseguró.

La publicación de Mbappé que sentencia el debate entre Messi y Cristiano

Luego de lo que fue una nueva conquista de Lionel Messi con el premio The Best al mejor jugador, Kylian Mbappé publicó en su cuenta de Instagram una felicitación para su compañero en PSG y se rindió a sus pies. "Otro trofeo en casa. Muchas felicidades a @leomessi eres #TheBest", dijo.

De CR7 no hubo ningún tipo de comentarios y eso se debe a que el portugués no figuró siquiera en el once ideal fifPRO de la última temporada donde si estuvieron tanto Messi como Mbappé. Así, la elección del joven de Bondy parece estar más del lado del argentino por estos momentos.