El talentoso mediocampista alemán, quien maravilló al mundo con sus asistencias, entregó una particular declaración.

Luego determinadas las ligas en el balompié de Europa, el mercado se activó y uno de los futbolistas qué hace un buen tiempo era considerado por muchos como refuerzo, Mesut Ozil, ahora esgrime su fidelidad al club del que se considera hincha, y en el cual añora terminar su carrera deportiva.

Lo cierto es que ahora mismo se encuentra en la disciplina de Fenerbahce, el tradicional equipo de Estambul, en el que ya ha completado dos temporadas, y en el que justamente, en la recién terminada, fue pieza importante en el remate de la campaña.

Las cosas en el último tiempo no han sido de maravilla para el futbolista internacional en tres mundiales con Alemania, ya que su salida de arsenal fue accidentada y con comentarios fuertes por parte de Mikel Arteta: "un jugador con su importancia que no esté jugando se convierte en una situación muy difícil de sostener por las dos partes".

En sus redes sociales manifestó que: "debo hacer esta declaración antes las acusaciones recientes que se han hecho sobre mi carrera. Cumplí uno de mis objetivos profesionales cuando firme 3,5 años por el Fenerbahçe, mi equipo de niño, a pesar de no cobrar durante los primeros seis meses. Lo repito enfáticamente: no terminaré mi carrera en otro club que no sea Fenerbahçe".

Culminar su camino en el fútbol en los canarios amarillos es lo único que pretende el futbolista que además expresó su compromiso y entrega para la institución: "tengo contrato y mi objetivo es sudar y darlo todo por esta camiseta. Es una decisión muy clara y definitiva para mí".

Claro está que su futuro cercano no está muy definido y ante ese contexto el mediocampista es claro: "si la directiva decide tomar una decisión sobre mi futuro, solo puedo respetarla. Seguiré trabajando duro y siempre estaré listo. Como siempre digo: Lo principal es el Fenerbahçe".