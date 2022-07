Tras el triunfo de PSG sobre Urawa Red en la pretemporada del PSG en Japón, el brasileño respondió la pregunta que le queríamos hacer todos, ¿qué pasará en el futuro de Neymar? en medio de todos los rumores de su salida.

La respuesta de Ney fue contundente y corta: "Quiero seguir todavía en el club", declaró el jugador a la agencia AFP en Saitama, decartando todos los rumores que redean su futuro.

Porque luego siguió y descartó cualquier charla o propuesta que haya recibido de parte del PSG para dejar el equipo: "Hasta ahora, el club no me ha dicho nada, por tanto no sé cuáles son sus planes para mí", añadió en su corta, pero contundente aclaración.

Así Neymar ratifica lo que había dicho Galtier hace unos días, que afirmó que "el jugador parece muy feliz aquí", y afirmando que lo quiere en el equipo y cuenta con Neymar para la siguiente temporada.

El entrenador francés en su momento dijo: "Se anuncia que se va, se anuncia que se queda. No he hablado con Ney sobre este aspecto. Pero no me parece que esté perturbado por lo que se pueda decir de él y su situación en el club, por su alegría entrenándose y jugando", explicó Galtier que lo puso en el segundo tiempo del juego en Japón.