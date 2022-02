Mauricio Pochettino respondió en español, como suele hacerlo siempre, en la previa al partido que jugará Paris Saint-Germain contra Rennes abriendo la jornada 24 de la Ligue 1 en Francia. El técnico confirmó la baja de Neymar.

La expectativa por volver a ver al trio soñado que tiene PSG con Messi, Mbappé y Ney sigue creciendo, pero Neymar no puede volver al campo, han pasado ya dos meses y medio desde la lesión que sufrió ante Saint Etiénne en la jornada 15 de Francia, y aunque se esperaba su regreso tras la fecha FIFA de enero, aún no ha sido convocado por el argentino, que dijo: "La verdad que la evolución de Neymar está siendo muy buena, pero mañana no va a estar".

Inmediatamente saltan las dudas, ¿llegará al partido más importante del PSG en lo que va del año?, la semana próxima se reanuda al UEFA Champions League y Paris recibe en el Parque de los Prínicioes al Real Madrid, a lo que Pochettino respondió: "Veremos si juega contra el Real Madrid".

La situación de Neymar parece compleja, por un lado existe la presión mediática y dirigencial por tenerlo en cancha, pero la realidad médica marca otra cosa, esa presión también llega al entrenador parisino que prefiere llevar con calma el tema, sabiendo que Ney se puede perder otro partido relevante en Paris, algo que ya le pasó el año pasado en la serie con Barcelona.

"Él ya tiene la experiencia de haber estado lesionado en este tipo de compromisos. Pero tiene la experiencia y madurez de gestionarlo de la mejor manera. Canalizando la energía, potenciándola y querer estar siempre en las mejores condiciones, para cuando tenga la posibilidad de jugar que rinda al máximo", explicó Pochettino sobre la situación.

Lo único claro es que por ahora Neymar no está en forma y debe esperar un tiempo más y su presencia en Champions seguirá siendo una incógnita hasta que el argentino emita la lista de convocados.