Este jueves cuatro de mayo Javier Tebas presentó el informe económico de LaLiga de la campaña 2021/2022. En dicho encuentro, del que formaron parte representantes de los distintos clubes integrantes de la primera y segunda división, inevitablemente se volvió a tocar la situación del Fútbol Club Barcelona, principalmente, frente a la posibilidad de recuperar a Lionel Messi.

Al respecto, el presidente de la entidad que regula las dos categorías más importantes del fútbol español, ante los medios expresó: "Aquí no se mira si lo traen a Lionel Messi o a Kylian Mbappé. Se mira, estás en esto, te queda esto y haz lo que te dé la gana. Luego dicen si interesa a LaLiga que venga Messi... En cuanto al Barcelona, lo que es claro es que un club para incorporar jugadores o tiene un equilibrio presupuestario y para eso tiene que hacer una contención de gastos muy elevado''.

Sin embargo, a pesar de mostrarse rígido ante las normas, Javier Tebas volvió a confesar que le gustaría ver nuevamente a Leo jugando en España: ''Nosotros no hablamos si es Messi o no. ¿Han venido a hablar de Messi? No, han venido a hablar del dinero que tienen para fichar jugadores. ¿A mí me gustaría? Sí, pero no es eso de lo que trata el control económico. LaLiga no va a dar manga ancha".

En esa misma línea, para cerrar, Tebas confirmó el monto que el FC Barcelona debe liberar para encaminar las conversaciones con el rosarino: "Hemos recibido de todos los clubs toda la documentación. Las consecuencias de esa documentación las hablamos con el club. Los datos que han salido públicamente y que el propio club dice, es que necesitan rebajar el coste de plantilla en 200 millones".