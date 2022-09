La espera valió la pena, Barcelona logró sus dos objetivos, bajar la masa salarial con la salida de Pierre-Emerick Aubameyang y sumar a un nuevo jugador en su plantilla, Marcos Alonso será nuevo jugador de Barcelona apenas demuestren que quedó libre antes de las 00:00 del 1 de septiembre.

Tras lograr activiar las primeras palancas económicas necesarias y completar los requisitos para habilitar jugadores, Barcelona tenía que lograr bajar su masa salarial, por eso la necesidad de que salgan varios jugadores, Pierre-Emerick Aubameyang era uno de ellos, pero además tenían en la congeladora al lateral que ahora llega del Chelsea.

Barcelona no tuvo que pagar por Marcos Alonso, aunque inicialmente no querían involucrarlo en la misma operación de Aubameyang, al final el Chelsea pagó 14 millones de euros y además sumó a la operación la llegada del lateral izquierdo del Chelsea. Es que el jugador tenía la palabra de Joan Laporta y del club catalán de que el pase se iba a cerrar de alguna manera, y aunque no quedó inscrito en LaLiga, el Club sabe que Alonso quedó libre antes del deadline.

Y así quedará la operación completa y el exjugador del Chelsea era uno de los deseados por Xavi para Barcelona y llegará a Cataluña como agente libre, con un claro fin, este nuevo proyecto de Barcelona busca "españolizar" un poco más la plantilla, por eso Alonso era uno de los objetivos junto a Cesar Azpilicueta, que finalmente se quedó en Londres.

La llegada de Alonso completa un lote de fichajes con Robert Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié y Christensen, otro defensa que llegó de Chelsea. Es una plantilla muy distinta a la del año pasado con la renovación de Dembélé y la recuperación de Ansú Fati, Xavi tiene el equipo que deseaba.

Pierre-Emerick Aubameyang vuelve a la Premier League

El Chelsea quedó sin delanteros centros con la salida de Lukaku y Timo Werner, por eso la llegada de Auba es clave para Thomas Tuchel, por que el atacante gabonés es capaz de jugar en el lado izquierdo del ataque, así como jugar por el medio.

Esta será su segunda experiencia en Premier League, ya jugó en Inglaterra con Arsenal, en cuatro temporadas entre 2018 y 2022 ha anotado 88 goles en todas las competencias, por lo que no debería tener problemas para adaptarse a la vida en Inglaterra y más aún en un equipo que tiene mucha generación de juego, pero le faltaba una pieza clave como un goleador de área.