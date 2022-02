El 19 de febrero de 1910 abrió sus puertas Old Trafford, y en este 112 aniversario de la casa de Manchester United rememoramos dónde nació uno de los apodos más sublimes para un estadio en el mundo.

Old Trafford cumple 112 años ¿en qué momento pasó a ser más conocido como "El teatro de los sueños"?

Old Trafford es uno de los estadios más emblemáticos del mundo, la casa del Manchester United está de fiesta. Celebra 112 años desde el primer día que abrió sus puertas. Fue un 19 de febrero de 1910, con el gran clásico inglés, el United fue anfitrión de su archirival, Liverpool, que le ganó 3-4 en esa primera función del emblemático escenario.

Más allá de la derrota, el cuadro de Manchester se coronó campeón en ese 1910 y el resultado del primer partido solo fue anecdótico. Los Diablos Rojos celebraron por primera vez un título inglés en su nueva casa.

Desde entonces Old Trafford cuenta muchas historias, es más, desde 2008 en su atrios se encuentra la "United Trinity", la estatua que recuerda a los tres mejores jugadores de la historia del club, George Best, Dennis Law y Bobby Charlton.

Pero también hay historias oscuras, el estadio es una de las infraestructuras que fueron más afectadas en los bombardeos del 11 de marzo de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente destruído y solo sobrevivió el tunel central. El estadio tuvo que pasar por un proceso de reconstrucción y refacción hasta ser reinaugurado en 1945.

¿Cuándo nace el apodo del Teatro de los Sueños?

Varios años después de su construcción y reconstrucción, Old Trafford siguió contando historias de grandes equipos de Manchester, de sus jugadores, se sus alegrías y sus tristezas. En 1973 una de las tres más grandes leyendas del club hizo su partido de despedida.

Fue el 28 de abril de 1973, el histórico Bobby Charlton le puso fin a su carrera en el partido que el United caería por 0-1 ante Chelsea, y al salir del encuetro, donde Bobby no había podido marcar, pero no dejaba de recibir ovaciones de todo el público, Charlton no solo era una leyenda del United, era de todo el fútbol inglés con el título mundial del 66.

Él es el creador del apodo más sublime para un estadio de fútbol, él re bautizó a Old Trafford, es que en su última camitana por los pasillos de la que fue su casa futbolística les dijo a los que lo esperaban: "Todos los niños de Manchester sueñan con triunfar en este teatro. Yo he cumplido mis sueños aquí", sin imaginar la reperacusión que iba a tener esa frase en el futuro, Charlton había hecho su último gol con su labia, dejó la leyenda escrita en todas las paredes del estadio que lo vio cumplir sus sueños y desde entonces lo conocemos como el: "El teatro de los sueños".