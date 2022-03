Desde que Paris Saint Germain cayese eliminado en la UEFA Champions League a manos del Real Madrid que su figura se encuentra más en el punto de mira que nunca. Neymar atraviesa su peor etapa como jugador del equipo francés, donde critican duramente su compromiso con el club mientras aseguran que no hará parte del proyecto desde el próximo 1 de julio. Arde el Parque de Los Príncipes.

Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, desveló algunos de los supuestos comportamientos del delantero en la capital gala. Lejos de calmar las aguas que envuelven por estas horas un club en llamas por el fracaso del proyecto, apuntó contra Leonardo, Mauricio Pochettino y Nasser Al-Khelaifi antes de pegar con todo a Neymar.

"El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total", fueron sus primeras palabras tras la derrota por 3-0 en Mónaco.

“Neymar llega al límite de estar borracho”

Riolo aseguró que el crack de 30 años se encuentra inmerso en una actitud poco o nada profesional en estos momentos mientras pedía su salida del Parque de Los Príncipes: "A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG".

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", finalizaba el periodista en unas duras acusaciones que de momento no han tenido respuesta del brasileño. Arde todo en la capital francesa.