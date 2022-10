Kylian Mbappé ha desatado todo tipo de rumores con respecto a su salida durante las últimas horas. La relación con la directiva de Paris Saint-Germain estaría "completamente rota", lo que habría provocado su intención de salir en enero de 2023. Sin embargo, en la capital francesa lo desmienten y, por las dudas, buscarían convencerlo con más fichajes a futuro.

París ha sido el epicentro de los rumores de mercado más fuertes de la jornada respecto al futuro de Mbappé, quien no estaría a gusto en PSG y buscaría una salida en el próximo mercado con Real Madrid y Liverpool como candidatos a ficharlo. Los parisinos no querrían perder a su figura, pese a que aceptarían negociar con cualquier club que no sea el 'Merengue'.

Para convencer a una de sus máximas figuras, en PSG ya estudian los fichajes del futuro. En este sentido, aparece un viejo conocido de Mbappé y de la directiva parisina. Xavi Simons aún sigue ligado al conjunto de la capital francesa, pese a que terminó su contrato en junio pasado y fue fichado por PSV Eindhoven.

La cláusula especial para volver a PSG por 10 millones de euros

El proprio director deportivo de PSV, Marcel Brands, le explicó a medios neerlandeses la cláusula especial que tiene Xavi Simons en su actual contrato. PSG tiene una opción de recompra del mediocampista a partir del próximo mercado de verano, es decir desde junio de 2023. Si bien no quiso detallar de cuánto es esa opción, según Voetbal International, la cifra para la recompra sería de entre 10 y 12 millones de euros.

Simons está siendo protagonista en PSV Eindhoven, bajo la conducción de Ruud Van Nistelrooy. Lleva seis goles marcados en las nueve jornadas de la Eredivisie que jugó y sólo es superado por su compañero Cody Gakpo, que tiene nueve tantos.