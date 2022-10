Kylian Mbappé ha desatado el caos en París. Es que este martes han salido a la luz rumores de una decisión tomada por parte del crack nacido en Bondy: quiere salir del Paris Saint-Germain en el próximo mercado de enero de 2023. Pero ésta no sería la única salida que podría darse en el club de la capital francesa.

Según adelantaron los medios RMC Sport y Marca, y han confirmado otros, Mbappé estaría disgustado y se sentiría "traicionado" por PSG debido a que no han cumplido con todas las condiciones para la renovación de su contrato hace algunos meses. A su vez, el futbolista ha criticado a su propio entrenador Christophe Galtier por su posición en el campo de juego, según dio a conocer L'Equipe.

Ahora, tras los rumores que han salido sobre su salida, podrían aparecer más renuncias en PSG. Es que, según apunta Le Parisien en su informe sobre la intención de Mbappé, si esto ocurre, tanto Christophe Galtier como el asesor Luis Campos también buscarían su salida del club. Ambos estarían "embarcados en la misma galera que Kylian", según apunta el citado medio.

Si bien Mbappé criticó a Galtier, éste no seguiría al frente del equipo sin una de sus máximas figuras. En tanto, lo de Luis Campos también sería consecuencia de las condiciones no cumplidas por parte de la directiva de PSG. El asesor deportivo no estuvo conforme con el último mercado de verano del cuadro parisino y lo hizo saber en recientes declaraciones y, con la salida de Mbappé, pondría su renuncia a disposición.

Así, el culebrón Mbappé comienza rápidamente nuevos capítulos. Mientras, PSG se concentra en lo que será la UEFA Champions League donde se le vienen partidos importantes, a la vez que también pelea por el primer lugar de la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, puertas adentro, el ambiente no es para nada sereno.