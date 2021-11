Han sido horas de muchos rumores alrededor del banquillo de Paris Saint-Germain. En Francia, varios medios daban cuenta de las negociaciones con Zinedine Zidane para una posible llegada para la próxima temporada o incluso para que arribe cuanto antes, ante las versiones que ponían a Mauricio Pochettino como candidato a dirigir a Manchester United.

En respuesta a todas estas especulaciones e informaciones, el director deportivo de PSG, Leonardo, ha salido a desmentir todo esto en declaraciones a la agencia de noticias AFP. Desmintió todo lo relacionado con Zidane y ratificó en el cargo a Pochettino, aún cuando también el equipo ha demostrado rendimientos flojos durante esta temporada.

El diario Le Parisien en su edición del pasado jueves había informado sobre una supuesta reunión entre Zidane con el propio Leonardo y otros directivos parisinos. En tanto, ponía en duda la continuidad de Pochettino por las intenciones de Manchester United, que al final habría decidido optar por el alemán Ralf Rangnick.

El director deportivo salió a desmentir cualquier versión que apunte a la llegada de un nuevo entrenador. "Tengo mucho respeto por Zidane tanto como entrenador como jugador, pero les puedo asegurar que no ha habido contactos con él ni tampoco ha tenido lugar ninguna reunión", aseguró.

Y, en este sentido, ratificó al actual entrenador: "No tenemos ninguna necesidad ni queremos que Pochettino se vaya. Pochettino no ha pedido salir al PSG ni ningún club nos ha contactado para ficharle". De esta manera, el club busca ponerle un fin a los rumores que acechan, aunque todo puede ocurrir si el equipo no mejora.