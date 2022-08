The Times prendió el ventilador ayer con una serie de filtraciones que han empezado a tener consecuencias en los principales equipos del viejo continente. Hasta 20 clubes serán investigados por UEFA gracias a supuestas infracciones en el Fair Play Financiero y mientras se espera por comunicados oficiales de parte del ente dirigido por Aleksander Ceferin, en PSG las aguas se encuentran lejos de estar tranquilas.

El conjunto de la capital francesa es uno de los que aparece en esa lista ‘negra’ de la UEFA de cara a las sanciones tanto economías como deportivas que pueden venir más pronto que tarde y si bien L’Equipe apunta que en el caso del PSG todo quedaría solo en una multa financiera, las tensiones dentro del club por destrabar dicha situación han llevado a choques internos donde se piden soluciones de manera inmediata.

La relación entre Nasser Al-Khelaifi y Aleksander Ceferin apunta a no influir con lo que se viene, pues tal y como apuntan desde Le Parisien, presidentes de UEFA, ECA y PSG mantienen una amistada que será puesta de lado cuando desde Nyon se comuniquen las sanciones. Los hasta 30 millones de euros excedidos por parte del club en la temporada 2020/2021, motivo de preocupación en la dirección deportiva de los galos.

Miedo a multas, el mercado y el futuro

Luis Campos es la pieza angular del nuevo proyecto deportivo de un PSG donde la operación salida, clave para disminuir esa violación del Fair Play Financiero y las sanciones de UEFA, se encuentra en veremos. El portugués y Antero Henrique, encargado de las venta de jugadores que todavía no se da en el Parque de Los Príncipes, acumulan momentos de tensión a lo largo de los últimos días que no han servido para aligerar una plantilla que necesita ingresos para no tener problemas con Ceferin. Queda una semana para desbloquear la situación.

Pero a Campos no solo le preocupa esto, sino igualmente la imposibilidad de cerrar el mercado de un PSG que todavía y como asegurase Christopher Galtier: “Espera uno o dos fichajes más”. La llegada de Fabián Ruiz se encuentra en veremos, así como la salida de Leandro Paredes a Juventus, la de Idrissa Gueye al Everton o la de Keylor Navas al Nápoles. La UEFA se sitúa sobre un Paris Saint Germain que necesita ingresos de cara a evitar sanciones que como mínimo, supondrán multas millonarias al imperio qatarí en Francia.